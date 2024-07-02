Новая гостиница откроется в здании бывшей ТЭЦ у Великой в Пскове

07:46, 02 июля 2024, ПАИ

Новая гостиница откроется в здании бывшей ТЭЦ у Великой (Советская, 29) в Пскове, сообщила в своём телеграм-канале председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова.

«Развитие туризма в Псковской области дает мощный импульс активности инвесторов в регионе, которые готовы создавать действительно масштабные проекты», - написала она.

По её словам, один из инвесторов воспользовался льготным кредитом от Минэкономразвития России, благодаря этому здание, в котором ранее размещалась ТЭЦ, будет переделано под отель на 165 номеров.

Здесь также будут общественные пространства: лобби, ивент-зона в атриуме и рестораны, коворкинг, спа, фуд-холл, бар.

«Инвестор планирует создать порядка 150 рабочих мест. Объект непростой, но тем интереснее будет результат. Радует, что это место в центре города приобретет наконец-то достойный вид и будет радовать гостей и жителей региональной столицы», - подытожила Марина Егорова.

Ранее в здании ТЭЦ, которое является образцом архитектуры конструктивизма (1920 г.), должны были разместиться квартиры. Однако застройщик не исключал и другие варианты приспособления здания.

К возведению нового жилого комплекса на берегу Великой (в него должно было войти и здание ТЭЦ) приступили ещё в 2018 году. Над проектом более года работала команда специалистов во главе с руководителем петербургского архитектурного бюро «Студия 44» Никитой Явейном. Два дома в рамках задуманного ЖК были построены, перевоплощение ТЭЦ инвестор так и не начал.

В течение нескольких сезонов на территории будущего ЖК велись археологические раскопки, подробности о результатах которых можно прочесть здесь.