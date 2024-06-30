Фура и автомобиль столкнулись в Пушкиногорском районе

15:43, 30 июня 2024, ПАИ

Фура и легковой автомобиль столкнулись на 383-м километре трассы Р-23 Санкт-Петербург – граница с Республикой Беларусь в Пушкиногорском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Участники ДТП от госпитализации отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.