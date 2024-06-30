Два пожара в лесах Псковской области за день обнаружили специалисты при осуществлении авиационного мониторинга

22:52, 30 июня 2024, ПАИ

За 28 июня на территории Псковской области было зарегистрировано два лесных пожара в Великолукском и Порховском районах. Об этом ПАИ сообщили в ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр».

Оба пожара были обнаружены патрульным бортом при осуществлении авиационного мониторинга. К тушению пожаров привлекали силы и средства в Порховском районе – Псков и Порхов, в Великолукском районе – Невель и Великие Луки общей численностью 34 человека.

Пожары были ликвидированы в день обнаружения.

Кроме того, на территории Новоржевского муниципального округа работниками ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» была ликвидирована угроза перехода огня на земли лесного фонда.