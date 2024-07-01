Велосипедиста госпитализировали из-за ДТП в Пскове

07:06, 01 июля 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Mitsubishi наехал на велосипедиста на улице Юбилейной возле торгового центра «Акваполис» в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Велосипедиста госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.