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Происшествия

Велосипедиста госпитализировали из-за ДТП в Пскове

Водитель автомобиля Mitsubishi наехал на велосипедиста на улице Юбилейной возле торгового центра «Акваполис» в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Велосипедиста госпитализировали из-за ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Велосипедиста госпитализировали из-за ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Велосипедиста госпитализировали из-за ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Велосипедиста госпитализировали из-за ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Велосипедиста госпитализировали из-за ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Велосипедиста госпитализировали из-за ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ

Велосипедиста госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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