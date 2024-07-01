Велосипедиста госпитализировали из-за ДТП в Пскове
Водитель автомобиля Mitsubishi наехал на велосипедиста на улице Юбилейной возле торгового центра «Акваполис» в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Велосипедиста госпитализировали в медучреждение.
На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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