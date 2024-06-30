День ветеранов боевых действий отмечают в России

07:35, 01 июля 2024, ПАИ

День ветеранов боевых действий отмечают в России 1 июля, сообщает calend.ru.

Праздник не установлен официально, однако с каждым годом становится всё более известным.

С 2009 года этот праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий». Это день памяти тек, кто принимал участие в вооруженных конфликтах, войнах и защищал Родину.