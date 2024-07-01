В Псковской области выросли зарплаты для сотрудников без опыта

08:00, 01 июля 2024, ПАИ

Зарплаты для работников без опыта в Псковской области выросли на 9,8 тысячи - до 44,9 тысячи рублей, сообщает hh.ru по Северо-Западу.

В это же время для работников со стажем от 1 года до 3 лет число вакансий уменьшилось на 6%, а доход вырос на 9,9 тысячи - до 58,9 тысячи рублей.

Кроме того, для тех жителей, кто имеет стаж от трех до шести лет, количество вакансий упало на 31%, а доход снизился на 0,6 тысячи рублей - до 74,4 тысячи рублей.

Однако сотрудники, которые имеют стаж от шести лет и более, могут получать более 77,5 тысячи рублей. По сравнению с летом 2023 года компании Псковской области увеличили доходы для опытных специалистов на 7,5 тысячи рублей.