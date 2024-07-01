Большинство псковичей считают себя достойным повышения зарплаты
Большинство псковичей считают себя достойным повышения зарплаты. Об этом сообщает сервис SuperJob.
Тех, кто недавно обсуждал с руководством повышение оклада, больше всего среди маркетологов (42%), логистов (37%) и дизайнеров (35%).
Кроме того, за прибавкой также обратился каждый третий офис-менеджер. А ещё 47% планируют это сделать в ближайшее время. Также за надбавкой в скором времени обратятся кладовщики (55%) и секретари (53%).
Не решаются на переговоры 42% операторов, 38% учителей и 32% юристов.
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