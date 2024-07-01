10-летний ребёнок пропал в Великих Луках

09:12, 01 июля 2024, ПАИ

10-летнего Ивана Леонова разыскивают в Великих Луках, сообщили ПАИ в администрации города.

30 июня около 12:00 он вышел из дома № 15/26 на улице Вокзальной и пропал. До настоящего времени место нахождения неизвестно.

Ребёнок был одет в синюю футболку, чёрную кепку, чёрные шорты и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ивана Леонова, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть) или 8-911-384-40-38.