Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе

Света временно не будет в некоторых населённых пунктах Гдовского района с 1 по 5 июля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Фото: ПАИ

1 июля электричества не будет в деревнях Тербачёво, Задубье-2, Лаптовицы.

2 июля – в деревнях Лавынь и Козлов Берег.

3 июля – на улице Степанова в селе Ямм, а также в деревнях Тербачёво и Кярово.

4 июля – в деревнях Тербачёво и Кишкино.

5 июля – в деревнях Мазиха, Рубцовщина.

Свет отключат в связи с ремонтными работами, отметили специалисты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июля 2024

Надежда Бабкина выступит сегодня в Великих Луках
01 июля 2024

Касса Псковского театра драмы перешла на летний режим работы
01 июля 2024

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» прошёл в Пскове
01 июля 2024

«Сбермаркет» сменил название на «Купер»
01 июля 2024

Ветеранов боевых действий чествуют сегодня в Псковской области
01 июля 2024

Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе
30 июня 2024

Новоржевские и пушкиногорские юнармейцы прибыли в Москву для участия в финале военно-спортивной игры «Победа»
30 июня 2024

Два пожара в лесах Псковской области за день обнаружили специалисты в ходе авиационного мониторинга

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...