Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе
Света временно не будет в некоторых населённых пунктах Гдовского района с 1 по 5 июля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
1 июля электричества не будет в деревнях Тербачёво, Задубье-2, Лаптовицы.
2 июля – в деревнях Лавынь и Козлов Берег.
3 июля – на улице Степанова в селе Ямм, а также в деревнях Тербачёво и Кярово.
4 июля – в деревнях Тербачёво и Кишкино.
5 июля – в деревнях Мазиха, Рубцовщина.
Свет отключат в связи с ремонтными работами, отметили специалисты.
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