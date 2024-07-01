Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе

09:30, 01 июля 2024, ПАИ

Света временно не будет в некоторых населённых пунктах Гдовского района с 1 по 5 июля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

1 июля электричества не будет в деревнях Тербачёво, Задубье-2, Лаптовицы.

2 июля – в деревнях Лавынь и Козлов Берег.

3 июля – на улице Степанова в селе Ямм, а также в деревнях Тербачёво и Кярово.

4 июля – в деревнях Тербачёво и Кишкино.

5 июля – в деревнях Мазиха, Рубцовщина.

Свет отключат в связи с ремонтными работами, отметили специалисты.