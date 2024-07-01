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Общество

Ветеранов боевых действий чествуют сегодня в Псковской области

День ветеранов боевых действий отмечают в Псковской области сегодня, 1 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Ветеранов боевых действий чествуют сегодня в Псковской области. Фото: ПАИ

Сегодня в Пскове пройдёт ряд мероприятий, посвящённых этой дате. В частности, в областной библиотеке для незрячих и слабовидящих (улица Набат, 5) состоится открытие выставки книг специальных форматов «Здравствуй, Донбасс!».

Также сегодня состоится встреча ветеранов боевых действий. Мероприятие организует региональное отделение общероссийской организации «Офицеры России». Встреча пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова на улице Профсоюзной, 2.

Кроме того, там же пройдёт открытый показ кинофильма Тиграна Кеосаяна «Бессмертные».

Напомним, новая региональная памятная дата была учреждена в Псковской области в этом году.

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