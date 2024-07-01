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Общество

Корреспонденты ПАИ участвуют в патриотическом молодёжном форуме в Белоруссии

Корреспонденты ПАИ Екатерина Крылова и Дарья Дмитриева участвуют в молодёжном форуме «Россия – Беларусь. Преступления нацистов – без срока давности», который начал свою работу в Минске сегодня, 1 июля.

В рамках форума пройдут дискуссионные площадки, где участники форума вместе со спикерами обсудят такие темы, как: «Архивные проекты по сохранению исторической памяти в России и Беларуси о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны», «Судебно-правовая оценка преступления

нацистов на оккупированной территории СССР», «Информационное освещение деятельности по сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны» и другое.

Также состоятся практические занятия, в рамках которых участники посетят мемориальный комплекс «Хатынь» и мемориал на месте массового уничтожения мирных жителей около города Логойска, посетят Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, а также место раскопок массового захоронения жертв геноцида в лесном массиве урочища Уручье в Минске.

Кроме того, участники увидят парад вооруженных сил Белоруссии, посвященный 80-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Официальное открытие форума состоится завтра, 2 июля. Завершится форум 4 июля.

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