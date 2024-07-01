Псковская область занимает 61-е место в России по доходам населения

10:49, 01 июля 2024, ПАИ

Псковская область занимает 61-е место в России по доходам населения. Такие данные приводятся в рейтинге РИА Новости.

Доля населения за чертой бедности в регионе - 12,5%. Соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Псковской области составляет 1,59. Медианный доход — величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже. Рядом с Псковской областью расположились Вологодская (1,59) и Оренбургская (1,58) области.

В топ-5 рейтинга вошли Ямало-Ненецкий АО (3,96); Ненецкий АО (3,45);Чукотский АО (2,89); Магаданская область (2,87); Москва (2,83). Среди пяти худших регионов по доходом — Республика Алтай (1,25), Калмыкия (1,19), Тыва (1,18), Карачаево-Черкесия (1,18) и Ингушетия (1,10).