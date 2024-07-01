Псковская прыгунья в высоту заняла третье место на всероссийских соревнованиях

11:33, 01 июля 2024, ПАИ

Псковичка Наталья Спиридонова заняла третье место на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике памяти заслуженного тренера России Евгения Синяева. Старты прошли в Брянске 29 июня, сообщили ПАИ во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Всего в секторе для прыжков в высоту соревновались восемь спортсменок из России и Белоруссии.

Наталья Спиридонова взяла максимальную высоту 1,89 метра и расположилась на третьем месте. Второе место досталось спортсменке из Татарстана Софии Мирошниченко. Золото выиграла петербурженка Мария Кочанова, которая обновила свой личный рекорд, а также рекорд соревнований, прыгнув 1,97 метра.

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