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Спорт

Псковская прыгунья в высоту заняла третье место на всероссийских соревнованиях

Псковичка Наталья Спиридонова заняла третье место на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике памяти заслуженного тренера России Евгения Синяева. Старты прошли в Брянске 29 июня, сообщили ПАИ во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Псковская прыгунья в высоту заняла третье место на всероссийских соревнованиях. Фото: телеграм-канал Натальи Спиридоновой

Всего в секторе для прыжков в высоту соревновались восемь спортсменок из России и Белоруссии.

Наталья Спиридонова взяла максимальную высоту 1,89 метра и расположилась на третьем месте. Второе место досталось спортсменке из Татарстана Софии Мирошниченко. Золото выиграла петербурженка Мария Кочанова, которая обновила свой личный рекорд, а также рекорд соревнований, прыгнув 1,97 метра.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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