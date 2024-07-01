Невельчанин захотел покататься и угнал чужой автомобиль

12:12, 01 июля 2024, ПАИ

Невельские полицейские раскрыли угон по горячим следам, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 29 июня от дома в переулке Урицкого в Невеле неизвестный угнал автомобиль «СЕаЗ». Однако далеко уехать злоумышленник из-за технических сложностей не смог, а соседи из-за шума вызвали полицию. Угонщик попытался скрыться, но его задержали прибывшие сотрудники полиции. Злоумышленником оказался безработный 19-летний житель Невеля. Угнанная легковушка обнаружена.

По имеющимся данным, молодой человек решил прокатиться на чужом автомобиле, а «СЕаЗ» не был закрыт, и в замке зажигания оставался ключ.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведётся следствие.