Александр Котов: День ветеранов боевых действий посвящён всем, для кого защита Родины – священный долг

12:11, 01 июля 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил ветеранов боевых действий, воинов-интернационалистов и ветеранов локальных конфликтов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

«Сегодня мы впервые отмечаем региональную памятную дату – День ветеранов боевых действий. Праздник учреждён решением Псковского областного Собрания депутатов для сохранения памяти о подвигах земляков – ветеранов боевых действий, которые проживали или проживают в Псковской области.

У этой памятной даты нет привязки к конкретным событиям – этот день посвящён всем, для кого защита Родины – священный долг. Мы чтим тех, кто верой и правдой служил Отчизне: ветеранов, живущих рядом с нами, и павших героев, отдавших жизни во имя независимости страны и безопасности граждан.

Беззаветная преданность и любовь к Родине являются достойным примером для молодого поколения», - говорится в поздравлении.

Александр Котов пожелал ветеранам здоровья и благополучия. «Пусть ваш вклад в защиту национальных интересов послужит процветанию нашей Отчизны», - заключил он.