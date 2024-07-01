Александр Котов: День ветеранов боевых действий посвящён всем, для кого защита Родины – священный долг
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил ветеранов боевых действий, воинов-интернационалистов и ветеранов локальных конфликтов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.
«Сегодня мы впервые отмечаем региональную памятную дату – День ветеранов боевых действий. Праздник учреждён решением Псковского областного Собрания депутатов для сохранения памяти о подвигах земляков – ветеранов боевых действий, которые проживали или проживают в Псковской области.
У этой памятной даты нет привязки к конкретным событиям – этот день посвящён всем, для кого защита Родины – священный долг. Мы чтим тех, кто верой и правдой служил Отчизне: ветеранов, живущих рядом с нами, и павших героев, отдавших жизни во имя независимости страны и безопасности граждан.
Беззаветная преданность и любовь к Родине являются достойным примером для молодого поколения», - говорится в поздравлении.
Александр Котов пожелал ветеранам здоровья и благополучия. «Пусть ваш вклад в защиту национальных интересов послужит процветанию нашей Отчизны», - заключил он.
Александр Котов: День ветеранов боевых действий посвящён всем, для кого защита Родины – священный долг
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