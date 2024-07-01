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Медики в Псковской области тестируют сервис поддержки принятия врачебных решений

Медики в Псковской области тестируют сервис поддержки принятия врачебных решений MedicBK. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Система с помощью алгоритмов искусственного интеллекта анализирует электронную медицинскую карту пациента, выделяет клинически значимые признаки, применяет к ним оцифрованные алгоритмы клинических рекомендаций, одобренные Министерством здравоохранения РФ, и предоставляет подсказки по лечению и обследованию.

В сервисе оцифрованы алгоритмы клинических рекомендаций по основным сердечно-сосудистым заболеваниям: артериальной гипертензии, фибрилляции предсердий, хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и нарушениям липидного обмена. Алгоритмы клинических рекомендаций своевременно обновляются. Также в сервисе оцифрованы все основные клинические шкалы и калькуляторы, которые рассчитываются автоматически.

Сервис принятия врачебных решений помогает экономить время врача, собирая цифровой профиль из всех имеющихся электронных документов пациента. Он предлагает «второе мнение» по лечению и обследованию пациента, отражающее позицию клинических рекомендаций, напоминает врачу тезисы клинических рекомендаций, относящихся к текущему клиническому случаю, и указывает на индивидуальные противопоказания пациента к лекарственным средствам. С помощью искуственного интеллекта сервис также прогнозирует уровень холестерина низкой плотности и скорость клубочковой фильтрации, если показатели отсутствуют в электронной карте пациента. Это позволяет выявить пациентов для первоочередного обследования.

Сервис интегрирован в Региональную медицинскую информационную систему и доступен врачам.

«В аналитическом дашборде врач или организатор здравоохранения может оценивать группы пациентов с различными заболеваниями, выявляя пациентов высокого риска, с недостижением целевых показателей здоровья или с неоптимальной терапией, обследованием. Автоматически отобранных по необходимым признакам в список пациентов. Их можно и нужно вызвать на прием для коррекции терапии и/или дообследования», - рассказала главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб.

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