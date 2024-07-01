В Псковской области изменился минимальный размер взноса на капремонт

12:30, 01 июля 2024, ПАИ

С 1 июля в Псковской области изменился ежемесячный минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Об этом ПАИ сообщили в региональном Фонде капремонта.

Для домов без лифтов квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, будет стоить 10,07 рубля. Для домов с лифтом - 11,51 рубля.