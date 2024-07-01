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Общество

Рост услуг ЖКХ в Псковской области не превысит 9,6%

Рост услуг ЖКХ с 1 июля в Псковской области не превысит 9,6%, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства. К коммунальным услугам относятся услуги в сфере теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, вывоз мусора.

Платежные квитанции с новым тарифом будут направлены в августе на объем услуги, который потребили в июле. Новое повышение тарифов и ограничение их роста не относится к жилищным услугам (содержание жилого фонда, лифт и т. д.) В этом случае управляющие кампании самостоятельно определяют размер платы, периодичность повышения и информируют население, как сложилась плата.

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