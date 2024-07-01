108 псковских детей с инвалидностью получили путёвки на санаторно-курортное лечение

13:16, 01 июля 2024, ПАИ

В Псковской области 108 детей с инвалидностью получили путёвки на санаторно-курортное лечение с начала 2024 года, сообщили ПАИ в региональном отделении Соцфонда.

С начала года выдали 216 бесплатных путёвок для детей и сопровождающих их взрослых. Всего в этом году планируется направить на лечение 155 детей с ограниченными возможностями здоровья. Путёвки на лечение будут предоставлять до октября включительно.

«Дети, проживающие в нашем регионе, восстанавливают своё здоровье в санаториях не только Псковской области, но и Ставропольского и Краснодарского краёв, в Республике Крым. Длительность санаторно-курортного лечения для детей с инвалидностью составляет 21 день», – рассказала управляющая отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Также отделение СФР по Псковской области оплачивает детям проезд по направлениям, выданным на лечение комитетом здравоохранения Псковской области.

Для получения услуги представителям ребёнка необходимо направить заявление в отделение СФР по Псковской области на портале «Госуслуги», почтой или подать его лично в клиентских службах регионального отделения СФР и в офисах МФЦ.

Путёвки предоставляют в порядке очереди. Среди обязательных условий – наличие у ребёнка медицинских показаний к такому лечению и сохранение представителями ребёнка-льготника в натуральном виде набора социальных услуг в части предоставления санаторно-курортного лечения.

Номер в очереди на получение путевки можно уточнить на сайте отделения в разделе «Гражданам» – «Информация для жителей региона» – «Очередь на санаторно-курортное лечение».

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 800 200 00 98 или в официальных группах регионального отделения СФР в соцсетях «ВКонтакте» (https://vk.com/sfr.pskovskayaoblast) и «Одноклассники» (https://ok.ru/sfr.pskovskayaoblast).