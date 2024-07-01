Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

108 псковских детей с инвалидностью получили путёвки на санаторно-курортное лечение

В Псковской области 108 детей с инвалидностью получили путёвки на санаторно-курортное лечение с начала 2024 года, сообщили ПАИ в региональном отделении Соцфонда.

С начала года выдали 216 бесплатных путёвок для детей и сопровождающих их взрослых. Всего в этом году планируется направить на лечение 155 детей с ограниченными возможностями здоровья. Путёвки на лечение будут предоставлять до октября включительно.

«Дети, проживающие в нашем регионе, восстанавливают своё здоровье в санаториях не только Псковской области, но и Ставропольского и Краснодарского краёв, в Республике Крым. Длительность санаторно-курортного лечения для детей с инвалидностью составляет 21 день», – рассказала управляющая отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Также отделение СФР по Псковской области оплачивает детям проезд по направлениям, выданным на лечение комитетом здравоохранения Псковской области.

Для получения услуги представителям ребёнка необходимо направить заявление в отделение СФР по Псковской области на портале «Госуслуги», почтой или подать его лично в клиентских службах регионального отделения СФР и в офисах МФЦ.

Путёвки предоставляют в порядке очереди. Среди обязательных условий – наличие у ребёнка медицинских показаний к такому лечению и сохранение представителями ребёнка-льготника в натуральном виде набора социальных услуг в части предоставления санаторно-курортного лечения.

Номер в очереди на получение путевки можно уточнить на сайте отделения в разделе «Гражданам» – «Информация для жителей региона» – «Очередь на санаторно-курортное лечение».

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 800 200 00 98 или в официальных группах регионального отделения СФР в соцсетях «ВКонтакте» (https://vk.com/sfr.pskovskayaoblast) и «Одноклассники» (https://ok.ru/sfr.pskovskayaoblast).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июля 2024

Новый выпуск программы «СадОгород» выйдет на телеканале «Первый Псковский» 2 июля
01 июля 2024

Игорь Иванов: Желаю братьям по оружию здоровья и только победы
01 июля 2024

Медики в Псковской области тестируют сервис поддержки принятия врачебных решений
01 июля 2024

Грозы и ливни прогнозируют в Псковской области 2 июля
01 июля 2024

Александр Котов: День ветеранов боевых действий посвящён всем, для кого защита Родины – священный долг
01 июля 2024

Полсотни экспертов и участников эногастроярмарки «Виноград» стали спикерами выездной радиостудии «7 НЕБО»
01 июля 2024

Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности
01 июля 2024

Четыре концерта органной музыки пройдут в Пскове в июле

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...