14 медалей завоевали псковские спортсмены на всероссийских соревнованиях по вольтижировке

13:25, 01 июля 2024, ПАИ

14 медалей завоевали псковские спортсмены на всероссийских и межмуниципальных соревнованиях по вольтижировке, которые прошли в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».

В соревнованиях участвовали команды из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пскова, Москвы и Великого Новгорода.

На всероссийских соревнованиях золото на счету Мирославы Гулиной, серебро у Валерии Ивановой, а Таисия Степанова завоевала две бронзы.

В межмуниципальных стартах первые места заняли псковички Таисия Сыропятова, Кристина Дубровская и Милана Морозова, а также Александра Керножицкая и Таисия Степанова в парном зачёте.

Серебро у Александры Ивановой и у псковичек в групповом зачёте в составе Александры Керножицкой, Таисии Степановой, Таисии Сыропятовой, Миланы Морозовой, Полины Егоровой и Александры Ивановой.

Бронза на счету Валерии Ивановой, а также Таисии Сыропятовой и Полины Егоровой в парном зачёте.

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