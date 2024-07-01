Женщину госпитализировали после съезда автомобиля в кювет в Гдовском районе

13:27, 01 июля 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Renault Sandero не справился с управлением на повороте на грунтовой дороге, в результате чего машина съехала в кювет. ДТП произошло в Гдовском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадала женщина, её госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели поисково-спасательного отряда Гдова, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.