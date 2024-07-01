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Экономика

Заместитель директора Псковского хлебокомбината станет гостьей «Бизнес-ланча»

Заместитель директора Псковского хлебокомбината Любовь Котова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00.

Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

Псковский хлебокомбинат – одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности Псковской области и Северо-Запада. Какие изменения произошли на предприятии за последние несколько лет? Как идёт модернизация производства? Как обновляется ассортимент и на чьи вкусовые пристрастия ориентируются на комбинате?

Об этом с Любовью Котовой поговорят ведущие Максим Андреев и Сергей Пакреев.

Видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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