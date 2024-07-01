В этом году количество стобалльников за ЕГЭ по физике рекордно выросло

13:45, 01 июля 2024, ПАИ

В этом году количество стобалльников за ЕГЭ по физике рекордно выросло, а максимальный балл по русскому языку набрало меньше человек, чем в прошлом году. об этом со ссылкой на Рособрнадзор пишет Forbes.

В основной день экзамен по русскому сдавали 621 тысяча человек. Число стобалльников по предмету сократилось до 2636, в 2023 году их было 3014. 99% набрали баллы, достаточные для получения аттестата, — 24 и больше (за прошлый год данных по неудовлетворительным оценкам не было). Около 60% показали результат выше 60 баллов. Правильных ответов на вопросы по пунктуации стало больше, а с заданиями на лексические нормы, постановку ударений и смысловое чтение текста экзаменуемые справились хуже.

Увеличилось число тех, кто получил максимальный балл по профильной математике: с 233 человек до 1165. С 9% до 6,5% уменьшилось количество работ, оцененных ниже минимального порога (27 баллов). При этом доля выбиравших профильный уровень математики вместо базового осталась прежней — чуть больше 45% от общего количества экзаменуемых. В целом выпускники сделали меньше арифметических ошибок, реже не понимали суть заданий, успешнее решали неравенства и задачи по геометрии.

Заметно улучшились результаты по физике: количество стобалльников в этом году стало рекордным — 769 человек, что в четыре раза превысило прошлогодний показатель. Число получивших больше 60 баллов выросло примерно на треть. Доля работ, оцененных ниже минимального порога, уменьшилась втрое: с 5,85% до 1,96%. Возможно, высокие результаты связаны с изменениями, которые претерпела в этом году экзаменационная работа по физике. Рособрнадзор планировал скорректировать отдельные задания и шкалу перевода первичных баллов ЕГЭ в тестовые. Эти и другие меры предлагались, чтобы повысить привлекательность физики как дисциплины по выбору — до нынешнего года число желающих сдавать ее постепенно уменьшалось на фоне нехватки абитуриентов, желающих освоить инженерные специальности.

Высший балл за ЕГЭ по литературе получили 1757 человек из 43 тысяч сдававших в основной день (годом ранее — 1896 из 44 тысяч), по химии — 998 человек из 80 тысяч (794 из 74 тысяч), по географии — 113 человек из 16 000 (70 из 13 тысяч).