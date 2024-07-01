Новый выпуск программы «СадОгород» выйдет на телеканале «Первый Псковский» 2 июля

13:52, 01 июля 2024, ПАИ

Новый выпуск программы «СадОгород» выйдет завтра, 2 июля, в 14:55 на телеканале «Первый Псковский».

Полезные советы и лайфхаки для сада и огорода. Как увеличить урожай, избавиться от сорняков, бороться с насекомыми и иметь вкусные экологически чистые овощи и фрукты – в каждой новой программе рассказывает известный фермер из Себежского района Иван Мельник.

В этом выпуске фермер расскажет о том, как правильно провести «зелёную операцию» на двухлетних деревьях.

Повтор программы «СадОгород» смотрите на «Первом Псковском» в среду в программе «Утро на Великой», которая выходит в эфире ОТР с 7:00 до 9:00 и в субботу в 9:45.