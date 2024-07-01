Кому нельзя часто есть мороженое, рассказала эндокринолог

14:11, 01 июля 2024, ПАИ

Кому нельзя часто есть мороженое, рассказала эндокринолог Зухра Павлова, сообщает РБК.

В идеале от мороженого лучше отказаться всем, считает специалист. Однако больше всего в зоне риска находятся люди с лишним весом и те, кто страдает от угревой сыпи. Им, по словам Зухры Павловой, можно есть мороженое не чаще одного раза в месяц.

Магазинное мороженое, в том числе фруктовый лёд, содержит много сахара и мало витаминов, поэтому специалист порекомендовала заморозить свежевыжатый апельсиновый или яблочный сок.