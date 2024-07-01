Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам
Подведены итоги чемпионата и первенства Великих Лук в рамках второго этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам. Старты прошли 29 июня, сообщили ПАИ в Федерации лыжного спорта Псковской области.
Четыре золотые награды взяли спортсмены из Печор Иван Терешин, Ева Герасенкова, Анастасия Пономаренко и Александр Ольховский. Также четыре победы одержали гости из Тверской области Кира Полевкова, Софья Шакирова, Илья Зуев и Сергей Леонов.
Три золотые медали на счету спортсменов из Невеля Игната Богданова, Юлии Жарновой и Юрия Васильева. Ещё две награды высшей пробы у великолучан Серафима Ласькова и Маргариты Беловой, а также стружанина Глеба Беляева.
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