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Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам

Подведены итоги чемпионата и первенства Великих Лук в рамках второго этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам. Старты прошли 29 июня, сообщили ПАИ в Федерации лыжного спорта Псковской области.

Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам. Фото: группа «Лыжи made in Невель» в соцсети «ВКонтакте»

Четыре золотые награды взяли спортсмены из Печор Иван Терешин, Ева Герасенкова, Анастасия Пономаренко и Александр Ольховский. Также четыре победы одержали гости из Тверской области Кира Полевкова, Софья Шакирова, Илья Зуев и Сергей Леонов.

Три золотые медали на счету спортсменов из Невеля Игната Богданова, Юлии Жарновой и Юрия Васильева. Ещё две награды высшей пробы у великолучан Серафима Ласькова и Маргариты Беловой, а также стружанина Глеба Беляева.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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