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Общество

Участок улицы Розы Люксембург в Пскове перекроют на несколько дней

Участок улицы Розы Люксембург в Пскове перекроют с 3 по 5 июля для укладки верхнего слоя асфальта, сообщили ПАИ в городской администрации.

Участок улицы Розы Люксембург в Пскове перекроют на несколько дней. Фото: пресс-служба администрации Пскова

В частности, будет перекрыта проезжая часть дороги на улице Розы Люксембург от улицы Народной до улицы Петровской. Также будет закрыт перекрёсток с улицей Киселёва и проезды во дворы на этом участке.

Заезды на дворовые территории будут осуществляться с улиц Красноармейской, Народной, Киселёва и Чехова.

Псковичей просят заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков.

Ремонт улицы Розы Люксембург идёт по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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