Участок улицы Розы Люксембург в Пскове перекроют на несколько дней
Участок улицы Розы Люксембург в Пскове перекроют с 3 по 5 июля для укладки верхнего слоя асфальта, сообщили ПАИ в городской администрации.
В частности, будет перекрыта проезжая часть дороги на улице Розы Люксембург от улицы Народной до улицы Петровской. Также будет закрыт перекрёсток с улицей Киселёва и проезды во дворы на этом участке.
Заезды на дворовые территории будут осуществляться с улиц Красноармейской, Народной, Киселёва и Чехова.
Псковичей просят заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков.
Ремонт улицы Розы Люксембург идёт по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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01 июля 2024
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