Участок улицы Розы Люксембург в Пскове перекроют на несколько дней

14:51, 01 июля 2024, ПАИ

Участок улицы Розы Люксембург в Пскове перекроют с 3 по 5 июля для укладки верхнего слоя асфальта, сообщили ПАИ в городской администрации.

В частности, будет перекрыта проезжая часть дороги на улице Розы Люксембург от улицы Народной до улицы Петровской. Также будет закрыт перекрёсток с улицей Киселёва и проезды во дворы на этом участке.

Заезды на дворовые территории будут осуществляться с улиц Красноармейской, Народной, Киселёва и Чехова.

Псковичей просят заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков.

Ремонт улицы Розы Люксембург идёт по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».