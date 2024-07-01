Группа Dizzy Dutch Duck сыграет концептуальный джаз в Пскове

15:03, 01 июля 2024, ПАИ

18 июля в Пскове группа Dizzy Dutch Duck сыграет концептуальный джаз. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Концерт в музейном дворике Поганкиных палат организован в рамках летнего проекта Псковской областной филармонии «Галерея-Джаз».

Слушатели услышат современное прочтение джазовой музыки 1930-х, 50-х и 60-х годов, эксперименты с полиритмией, темпами, мелодией и гармонией в аранжировке.

«На концерте наша команда представит альтернативную реальность джазовых стандартов и ответит на вопрос, что было бы с джазовыми композициями, если бы выдающиеся исполнители джаза XX века, такие как Майлс Дэвис, Джон Колтрейн, Уэйн Шортер, Иэн Хендерсон-Смит играли бы эту музыку сегодня», – рассказал создатель группы Антон Боярских.

С коллективом Dizzy Dutch Duck выступят саксофонист из Санкт-Петербурга Игорь Тимофеев и вокалистка Элина Духовная.