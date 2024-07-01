Цены на такси в Пскове увеличились вдвое из-за непогоды

15:49, 01 июля 2024, ПАИ

Цены на такси в Пскове увеличились вдвое или даже втрое из-за непогоды, сообщают псковичи, которые пользуются онлайн-приложением агрегатора.

Например, из центра в район Любятово сейчас можно доехать за 578 рублей, в обычные дни то же расстояние таксисты готовы преодолеть за 200 рублей.

В Пскове сейчас идёт ливневый дождь с градом и сильным ветром.