Цены на такси в Пскове увеличились вдвое из-за непогоды
Цены на такси в Пскове увеличились вдвое или даже втрое из-за непогоды, сообщают псковичи, которые пользуются онлайн-приложением агрегатора.
Например, из центра в район Любятово сейчас можно доехать за 578 рублей, в обычные дни то же расстояние таксисты готовы преодолеть за 200 рублей.
В Пскове сейчас идёт ливневый дождь с градом и сильным ветром.
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01 июля 2024
Руководителем управления по градостроительной деятельности администрации Пскова станет Александр Пронин