Дачник из Санкт-Петербурга в Порховском районе убил приятеля во время пьяной ссоры

16:02, 01 июля 2024, ПАИ

Дачник из Санкт-Петербурга в Порховском районе убил приятеля во время пьяной ссоры. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

30 июня полиция обнаружила на одной из дач в порховском районе труп мужчины с ножевыми ранениями груди и конечностий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в убийстве задержан житель Санкт-Петербурга, приехавший в Порховский район на свой дачный участок, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По версии следствия, вечером 29 июня обвиняемый со своим знакомым находился в своем дачном доме, здесь между ними произошла пьяная ссора. Хозяин дома взял кухонный нож и нанес своему гостю несколько ударов. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.