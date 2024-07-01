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Артисты Московского театра имени Маяковского готовятся к новому спектаклю в Михайловском

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» принимает большую группу артистов Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Артисты театра имени Вл. Маяковского на встрече с директором Пушкинского заповедника Георгием Василевичем. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Актёры во главе с директором именитого столичного театра Екатериной Лапшиной и художественным руководителем «Маяковки», режиссёром Егором Перегудовым (всего 18 человек) прибыли в музей, чтобы именно здесь начать работу над новым спектаклем. Это будет «Евгений Онегин» к 225-летию со дня рождения Пушкина и поездка в псковское «Михайловское», по словам Екатерины Николаевны, позволит труппе лучше осмыслить характеры и реалии жизни героев, которых театр намерен вывести к зрителям.

Сегодня вечером актёры проведут первую читку пьесы в баньке Тригорского.

По мнению многих современников поэта и позднее, по ряду литературоведческих версий, именно с обитателей этой усадьбы ссыльный Пушкин «списывал» портреты героев своего романа в стихах. Также гости уже встретились с директором Государственного Пушкинского заповедника Георгием Василевичем, с которым, среди прочего, обсудили «советскую» традицию прочтения «Евгения Онегина». Кроме того, они побывали с экскурсиями в Святогорском монастыре и в музеях-усадьбах «Михайловское» и «Тригорское», а завтра намерены посетить «Петровское».

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