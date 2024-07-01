Врач Псковского центра психиатрии и наркологии рассказала о профилактике наркомании

19:55, 01 июля 2024, ПАИ

Цель профилактики наркомании – помочь человеку развить в себе сильную социальную личность и избежать факторов риска. О профилактике наркомании рассказала врач-нарколог Псковского клинического центра психиатрии и наркологии Юлия Шамова.

«Формирование болезненного влечения к наркотическим веществам происходит на фоне их привычного употребления и во многом зависит от характерологических особенностей личности и наркогенности препарата», – отметила специалист.

Различают следующие виды профилактики.

Первичная профилактика – недопущение развития рискованного поведения. Сюда входят организация мероприятий антинаркотической пропаганды, информирование населения о губительных последствиях и ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков. Мероприятия первичной профилактики направлены на детей, подростков и молодёжь, находящихся в неблагоприятных семейных, социальных условиях, в трудной жизненной ситуации, а также на лиц группы повышенного риска немедицинского потребления наркотиков.

Вторичная профилактика – уменьшение вредоносного действия: проводится комплекс профилактических мероприятий с группами повышенного риска заболевания наркоманией, изменение псевдоадаптивных и дезадаптивных моделей поведения риска на адаптивную модель здорового образа жизни. Мероприятия вторичной профилактики направлены на граждан, незаконно употребляющих наркотики либо их ранее употреблявших.

Третичная профилактика – этот вид профилактики работает на стадии проявившейся болезни, у имеющих зависимость от наркотиков и желающих прекратить их употребление. На этом этапе организовываются мероприятия медико-социальной и духовно-психологической реабилитации наркозависимых с целью предупреждения и предотвращения рецидивов наркомании.