Первая партия лесопожарной техники в текущем году прибыла в Псковскую область

20:00, 01 июля 2024, ПАИ

В Псковскую область прибыла первая в 2024 году партия лесопожарной техники. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«В рамках реализации президентского нацпроекта «Экология» поставлено три пожарные автоцистерны и дв автобуса. Они направятся в Великолукский район, Плюсский и Пыталовский муниципальные округа», – отметил глава региона.

По его словам, всего в этом году на приобретение лесопожарной техники выделено более 94 миллионов рублей.

«Парк ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» пополнится четырьмя пожарными автоцистернами, лесопожарным трактором, двумя автобусами, одним полуприцепом к седельному тягачу и тремя колёсными вездеходами. Эти закупки позволят нашей области выйти на полную нормативную укомплектованность техникой», – подытожил Михаил Ведерников.