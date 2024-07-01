Мемориальную доску в честь гвардии рядового Артура Трайта открыли в Псковском районе

20:26, 01 июля 2024, ПАИ

Мемориальную доску открыли в честь гвардии рядового Артура Трайта в деревне Похвальщина Псковского района сегодня, 1 июля, в День ветеранов боевых действий. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.



Почтить память героя, мужественного защитника Отечества собрались его близкие: отец и супруга, друзья, соседи, официальные лица, представители общественных организаций, военнослужащие, ветераны боевых действий. Близким и сослуживцем он запомнился как добрый, простой и отзывчивый парень.

Артур Трайт родился 3 апреля 1998 года в деревне Бережки Волховского района Ленинградской области. Затем семья переехала в Ядровскую волость Псковского района. В мае 2023 года Артур Трайт стал военнослужащим 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознамённого полка, в составе подразделения отправился на СВО. При выполнении воинского долга погиб, защищая Родину. За доблесть и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, гвардии рядовой Артур Трайт награждён орденом Мужества посмертно.

После открытия мемориальной доски почтили память Артура Трайта минутой молчания и возложили цветы.