Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мемориальную доску в честь гвардии рядового Артура Трайта открыли в Псковском районе

Мемориальную доску открыли в честь гвардии рядового Артура Трайта в деревне Похвальщина Псковского района сегодня, 1 июля, в День ветеранов боевых действий. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

Мемориальную доску в честь гвардии рядового Артура Трайта открыли в Псковском районе. Фото из телеграм-канала Натальи Фёдоровой


Почтить память героя, мужественного защитника Отечества собрались его близкие: отец и супруга, друзья, соседи, официальные лица, представители общественных организаций, военнослужащие, ветераны боевых действий. Близким и сослуживцем он запомнился как добрый, простой и отзывчивый парень.

Артур Трайт родился 3 апреля 1998 года в деревне Бережки Волховского района Ленинградской области. Затем семья переехала в Ядровскую волость Псковского района. В мае 2023 года Артур Трайт стал военнослужащим 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознамённого полка, в составе подразделения отправился на СВО. При выполнении воинского долга погиб, защищая Родину. За доблесть и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, гвардии рядовой Артур Трайт награждён орденом Мужества посмертно.

После открытия мемориальной доски почтили память Артура Трайта минутой молчания и возложили цветы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июля 2024

Мемориальную доску в честь гвардии рядового Артура Трайта открыли в Псковском районе
01 июля 2024

Последствия непогоды в Пскове: затопленные улицы, поваленные деревья и светофоры. Фото и видео
01 июля 2024

Первая партия лесопожарной техники в текущем году прибыла в Псковскую область
01 июля 2024

Врач Псковского центра психиатрии и наркологии рассказала о профилактике наркомании
01 июля 2024

Надежда Бабкина провела мастер-класс для великолукских вокалистов
01 июля 2024

Семья из Псковской области участвует в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Народная симпатия»
01 июля 2024

Борис Елкин: В Пскове ведётся активная работа по ликвидации мусорного коллапса
01 июля 2024

Псковичи могут получить пригласительные билеты на кинофестиваль «Западные ворота»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...