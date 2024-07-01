Открытие смены «Твой Герой» в рамках Всероссийского проекта «Истоки. Школа» состоялось в Печорах

22:25, 01 июля 2024, ПАИ

Открытие тематической смены «Твой Герой» Всероссийского проекта «Истоки. Школа» состоялось сегодня, 1 июля, в День ветеранов боевых действий. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В этот раз участниками заезда стали участники специальной военной операции, среди них и представители Псковской региональной общественной организации ветеранов специальной военной операции.

Им предстоит обсудить актуальные вопросы поддержки участников боевых действий, укрепление патриотизма среди молодёжи и возможности для самореализации.

Смена продлится с 1 по 5 июля.

«Твой Герой» − это проект, созданный специально для восстановления и реабилитации военнослужащих. Так, люди, прошедшие военные события, имеют возможность работать с молодёжью и детьми, качественно передавать прожитый опыт и знания и получают социально-психологическую помощь для восстановления и дальнейшей комфортной жизни.