Открытие смены «Твой Герой» в рамках Всероссийского проекта «Истоки. Школа» состоялось в Печорах
Открытие тематической смены «Твой Герой» Всероссийского проекта «Истоки. Школа» состоялось сегодня, 1 июля, в День ветеранов боевых действий. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В этот раз участниками заезда стали участники специальной военной операции, среди них и представители Псковской региональной общественной организации ветеранов специальной военной операции.
Им предстоит обсудить актуальные вопросы поддержки участников боевых действий, укрепление патриотизма среди молодёжи и возможности для самореализации.
Смена продлится с 1 по 5 июля.
«Твой Герой» − это проект, созданный специально для восстановления и реабилитации военнослужащих. Так, люди, прошедшие военные события, имеют возможность работать с молодёжью и детьми, качественно передавать прожитый опыт и знания и получают социально-психологическую помощь для восстановления и дальнейшей комфортной жизни.
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