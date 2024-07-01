Июльский прогноз: период форс-мажоров, мозговых штурмов и романтических знакомств

23:56, 01 июля 2024, ПАИ

Самым лучшим образом макушка лета пройдёт у тех людей, кто умеет радоваться жизни и готов явить миру свои таланты. Прогноз на второй летний месяц от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Июль – самый гармоничный из летних месяцев и дарит нам небольшую передышку. Самая непредсказуемая – середина месяца, поэтому все важные дела планируем на начало либо конец июля.

Первая неделя месяца до новолуния 6 июля хорошо подходит для доделывания важных дел, разного рода доработок, допиливания проектов, готовящихся к запуску. Однако на фоне ретроградного Сатурна все дела, связанные с официальными инстанциями, с оформлением документов, могут подтормаживаться и даже зависать. Период любой ретроградной планеты тем и хорош, что позволяет увидеть все недочёты и ошибки, допущенные в прошлом, вернуться к ним и исправить. Сатурн актуализирует все темы, связанные с профессиональной реализацией, с соблюдением законов, норм и правил, с постановкой и достижением целей, со взрослостью и ответственностью.

В целом аспекты новолуния в Раке гармоничные. Но если у вас не всё благополучно в семье, во взаимоотношениях с родственниками, есть конфликт поколений, будьте готовы к тому, что в течение ближайшего месяца они снова будут актуальны и потребуют от вас непростых решений. Могут даже запуститься кармические ситуации, которые повторяются в вашем роду, а неблаговидные поступки вернутся в виде бумеранга. Пик всех процессов можно наблюдать вблизи полнолуния 21 июля. Чем больше в вас мудрости и зрелости, тем больше шансов на благополучное разрешение всех конфликтов и сложностей.

Если вы предприниматель, независимый эксперт или руководитель и планируете важные старты или инициируете перемены, лучшее время для действий в июле – с 7-е по 10-е число. Да, это совсем небольшое окошко, но дальше контролировать ситуацию будет гораздо сложнее. Главный аспект июля – это соединение Марса с Ураном.

Самый непредсказуемый и опасный период месяца – 11–20 июля (пик действия аспекта). В это время очень вероятны ситуации, которые можно охарактеризовать как резкие, неожиданные, взрывоопасные и всё, что мы называем словом «форс-мажор». Вариантов очень много, и зависят они от вашего индивидуального гороскопа и персонального жизненного контекста. Но можно дать общие рекомендации: не совершать крупных финансовых операций, не делать резких движений в бизнесе, с критичностью относиться ко всем предложениям. Это также период повышенной аварийности во всех видах транспорта. Если вы занимаетесь экстремальными видами спорта, риск получить серьёзную травму вырастает кратно.

Но можно использовать энергию этого периода и с пользой для себя. Хорошо заниматься мозговыми штурмами, ремонтом, активным продавливанием своих идей, интенсивной коллективной работой. Можно собрать группу единомышленников под свои знамёна и вдохновить их своей идеей. Энергии аспекта благоволят изобретателям, новаторам, конструкторам. В этот период могут приходить неожиданные оригинальные и гениальные идеи. Главное – не наломать дров и не сломать отлаженную систему непродуманными и поспешными действиями. Сейчас можно уловить саму идею, а революцию устраивать позже, в более подходящий период.

Большую часть июля Меркурий и Венера находятся в знаке Льва, в третьей декаде к ним присоединяется и Солнце. Период хорош для пиара, привлечения внимания к своим продуктам и услугам, для демонстрации своих талантов и идей. Успех будет благоволить тем людям, которые не боятся быть яркими, креативными, выделяться на фоне остальных. Смело демонстрируйте свои способности, не бойтесь выходить на публику, ищите возможности реализовать свои творческие проекты. Если таковых пока нет, просто отдыхайте, расслабляйтесь и красуйтесь, несите в мир радость и позитив. Такой настрой даст огромный заряд энергии, глядишь, на этой волне и родится креативная идея.

Период Венеры во Льве очень хорош для романтических знакомств и начала отношений. Мы все становимся немножко д'Артаньянами – более щедрыми, яркими, склонными к показушности и куражу. Подсчитывать потраченные деньги и снимать розовые очки мы будем при Венере в Деве, а пока наслаждаемся процессом.

Последняя неделя месяца хороша для активизации и упорядочивания всех деловых процессов. Меркурий в Деве (переходит 26 июля) способствует аналитической работе, составлению отчётов, приведению в порядок деловой документации, написанию грантов, определению своих позиций в деловом партнёрстве. Если вы планируете заключать новые контракты и договоры, успевайте до начала августа, потом Меркурий начинает тормозить и разворачивается в ретроградное движение.

Полнолуние 21 июля на оси Рак – Козерог хорошо подсветит вам, с кем дальше по пути, а с кем лучше расстаться.

Если вы в августе планируете отпуск, все дела с покупкой билетов и бронированием жилья лучше тоже завершить до 1–2 августа.