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Михаил Ведерников поручил поощрить руководителей школ и педагогов, чьи ученики стали стобалльниками

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил поощрить руководителей образовательных учреждений и педагогов, чьи ученики набрали 100 баллов на Едином государственном экзамене или стали победителями Всероссийской олимпиады школьников. Об этом глава региона заявил в своём телеграм-канале.

О предварительных итогах проведения экзаменационной кампании губернатору доложил председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

«Выдающиеся результаты, которые показали ребята в этом году, чётко коррелируют с традиционным циклом проведения экзаменов. Возможно, общий результат будет даже выше. Мы ребятам желаем удачи! Всего было оборудовано 38 пунктов проведения экзамена: 33 на базе образовательных учреждений – это школы Псковской области, два пункта организовано на дому, три – на территории учреждений УФСИН», – отметил Андрей Ермаков.

Никаких технологических и организационных сбоев в 2024 году не зафиксировано, нарушений порядка нарушения ЕГЭ со стороны участников и организаторов не было. Таким образом, можно констатировать, что экзаменационная кампания прошла в полном соответствии со всеми требованиям, отметил председатель профильного комитета.

По его словам, в этом году 37 выпускников сдали экзамен на сто баллов. Русский язык с максимальным баллом сдали восемь человек, физику, химию – десять человек, литературу – семь человек, по обществознанию, истории, биологии, математике впервые отмечены стобалльники.

Кроме того, двести баллов по двум предметам набрали пять выпускников. Призёрами стали и участники Всероссийской олимпиады школьников. Всего пять человек, что является беспрецедентным результатом.

«Всех причастных к этому успеху по вашему поручению ждёт поощрение. Каждый педагог будет знать, что его труд обязательно будет оценён. Спасибо большое за такое поручение. Думаю, коллеги увидят, услышат и будут очень благодарны», – заметил Андрей Ермаков.

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