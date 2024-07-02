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ФК «Луки-Энергия» уступил лидеру дивизиона

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» уступил московскому «Динамо-2» со счётом 0:2 в матче 14-го тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Игра прошла на великолукском стадионе «Экспресс», сообщили ПАИ в пресс-службе команды.

ФК «Луки-Энергия» уступил лидеру дивизиона. Фото: Елена Костюкович

Счёт на девятой минуте встречи открыл игрок гостей Дмитрий Александров. На 14-й минуте преимущество московской команды удвоил Евгений Ибрагимов.

«Быстрые два гола нарушили наши планы. Против такого соперника первые 25 минут надо было строже сыграть. Пропустили два мяча, после голов начали играть, пытались соперника встречать вверху, пытались накрывать. Я думаю, что закономерный результат. Во всех компонентах мы немного проигрываем. Отсюда и результат. По борьбе ребята стараются, но пока что две разные команды по уровню. Против такого соперника можно было играть, но здесь нужна дисциплина», – отметил наставник великолукского клуба Сергей Осадчук на послематчевой пресс-конференции.

После 14 туров великолучане имеют в активе десять очков и идут на 14-м месте в турнирной таблице. В последних шести играх великолучане не смогли завоевать ни одной победы.

Следующий матч великолукская команда сыграет в гостях против вологодского «Динамо».

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