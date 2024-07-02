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Спорт

Чемпионат по фиджитал-спорту пройдёт в Пскове 6 июля

Чемпионат Пскова по фиджитал-спорту в дисциплине «Ритм-симулятор» пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 6 июля, сообщили ПАИ в Федерации фиджитал-спорта Псковской области.

Чемпионат по фиджитал-спорту пройдёт в Пскове 6 июля. Фото: ПАИ

В соревнованиях примут участие спортсмены старше 16 лет. Для участия необходимо пройти регистрацию, которая завершится за полчаса до старта. Состязания начнутся в 12:00.

Отметим, что интерактивная часть турнира пройдёт в игре Just Dance 2024 Edition.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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