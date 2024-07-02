Форум о достижениях регионов в сфере сохранения объектов культурного наследия пройдёт в Пскове

11:36, 02 июля 2024, ПАИ

IV Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдёт в Пскове 4 и 5 июля, сообщили ПАИ в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

Форум является ежегодной межрегиональной платформой для диалога представителей науки, образования, учреждений социально-культурной сферы, туризма, органов исполнительной власти, общественных организаций с целью формирования взаимодействия, охраны и использования культурного наследия. В этом году в нём примут участие специалисты из Псковской области, Санкт-Петербурга, Переславля-Залесского, Ярославля.

Участники мероприятия примут участие в секциях, посвящённых сохранению объектов всемирного наследия на национальном уровне, аспектам развития внутреннего туризма в современных условиях, а также продвижению памятников истории и культуры в информационном пространстве. Кроме того, в рамках форума пройдёт тематический круглый стол.

Специалисты АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» поделятся опытом работы по реставрации ОКН в регионе.

Кроме того, участники форума обсудят проблемы гражданского оборота объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, подведут итоги реставрации храма Косьмы и Дамиана с Примостья в Пскове. Также специалисты обсудят проблемы сохранения и развития объекта всемирного наследия «Исторический центр Ярославля», познакомятся с трёхмерной градостроительно-аналитической моделью Санкт-Петербурга, поделятся практикой приспособления для современного использования деревянных зданий – объектов культурного наследия.

Форум проходит под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел России.