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Экономика

Строители рассказали об особенностях строительства нового моста на Северном обходе Пскова

Строительство Северного обхода продолжается под Псковом. На участке реки Великой возвели две опоры будущей переправы – первую береговую и первую русловую. Об этом рассказал представитель подрядной организации Алексей Петров в беседе с корреспондентом ПАИ.

Сейчас на стройплощадке идёт подготовка к возведению следующей опоры. На месте установлены первые сваи, которые уходят в дно на глубину 18 метров. После этого строители начнут заливать бетонное основание для установки новой опоры.

В целом на строительство одной опоры уходит порядка 2 200 кубометров бетона – это около 275 машин, рассказал Алексей Петров. При этом каждая опора делается поэтапно и состоит из разного вида бетона. Например, самый нижний её слой состоит из высокопрочного материала, который впоследствии сможет выдержать и ледоходы, и поднятие уровня воды в реке.

Строительство Северного обхода позволит разгрузить транспортные сети и обеспечит лёгкую доступность дорог для большегрузов, подчеркнул представитель подрядчика.

После завершения всех работ подрядная организация в том числе будет производить работы по благоустройству территории возле моста. В частности, специалистам предстоит установить освещение, все необходимые элементы для организации дорожного движения, бортовые камни и другое.

Кроме того, представитель подрядчика рассказал, что металлическое пролётное строение, которое будут использовать в строительстве моста, складируется на объездной дороге возле монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе.

Добавим, что строительство Северного обхода Пскова (2-й пусковой комплекс) производится по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы выполняет подрядная организация ООО «ЕТС».

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