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Великолучанка стала победителем международных соревнований по стрельбе из лука в Казахстане

Великолучанка Александра Савенкова стала победителем международных соревнований по стрельбе из лука Grand Prix Astana, которые прошли в Казахстане, передаёт корреспондент ПАИ.

Великолучанка стала победителем международных соревнований по стрельбе из лука в Казахстане. Фото: Российская федерация стрельбы из лука

В соревнованиях приняли участие лучники из России, Белоруссии, ОАЭ, Шри-Ланки, Швейцарии, Южной Кореи, Казахстана и Колумбии.

В финальном матче турнира по блочному луку среди женщин победу над смешанной командой из Южной Кореи, Казахстана и России одержала сборная России в составе трёх заслуженных мастеров спорта Натальи Авдеевой, Виктории Бальжановой и Александры Савенковой – 231:214.

Отметим, что Александра Савенкова также боролась за бронзовую награду в индивидуальном зачёте, но в решающем матче уступила своей сокоманднице Наталье Авдеевой.

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