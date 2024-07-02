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Общество

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина станет гостьей «Оглавления»

Гостьей нового выпуска программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 2 июля, станет ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина. Фото: ПАИ

Появятся ли в вузе студенты из новых стран? С чем связаны изменения позиций университета в различных рейтингах? Чем ПсковГУ намерен привлекать абитуриентов? Какие новые специальности появятся в вузовских программах? Какие ремонты в стенах корпусов и общежитий пройдут летом?

Об этом с Натальей Ильиной поговорят ведущие программы Максим Андреев и Александр Машкарин.

Новый выпуск «Оглавления» выйдет в прямой эфир в 14:00. Видеотрансляция из студии будет доступна в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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