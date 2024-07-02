Хламидии, коклюш и туберкулёз: чего стоит бояться в псковских песочницах

12:31, 02 июля 2024, ПАИ

Об опасных вирусах, бактериях и паразитах, которые могут обитать в детских песочницах, рассказали ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Животные могут принести в песочницу множество паразитов. «Острицы, токсокары, токсоплазмы, лямблии, эхинококки – неполный список паразитов, которые могут находиться не только в фекалиях животных, но и на шерсти», – пояснили специалисты.

Эти заболевания долгое время протекают бессимптомно, а осложнения могут проявляться спустя годы. Диагностика паразитарных заболеваний затруднена, симптомы болезни настолько неспецифичны, что на постановку диагноза иногда уходят месяцы.

Кроме того, птицы могут заразить песок особым видом хламидий, которые приводят к развитию орнитоза.

Спутниками песочниц являются и инфекционные заболевания, как, например, кишечная инфекция. Грязные руки и игрушки – главные факторы передачи болезни в песочнице.

Также в песочницах во время контактирования с приболевшими детьми часто распространяются респираторные инфекции: коклюш, корь, краснуха, ветряная оспа и ОРВИ.

Кроме того, в песке легко переживают холод и жару различные бактерии, Например, в пыли детской площадки, которую вдыхает ребёнок, могут годами жить микобактерии туберкулёза. А на ржавых гвоздях и старых обломках досок сохраняются споры столбняка. «Даже при нанесении маленькой царапины таким предметом риск заболеть столбняком очень высок, если у ребёнка нет плановых прививок», – рассказали в областном Роспотребнадзоре.

Чтобы обезопасить ребёнка во время посещения песочниц, в ведомстве рекомендуют делать плановые прививки, следить, чтобы ребёнок не ел песок, не облизывал игрушки из песочницы, а после каждой прогулки и игры в песочнице тщательно мыть ребёнку руки с мылом.

Также необходимо регулярно обрабатывать игрушки.

А если ребёнок приболел, вести его в общую песочницу не стоит: он может стать источником инфекции для других детей, заключили специалисты.