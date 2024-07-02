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Культура

Фестиваль балета пройдёт в Пушкинских Горах в августе

Фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого» пройдёт в Пушкинских Горах с 1 по 12 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Гости фестиваля смогут увидеть фотовыставку и фильмы из цикла «Легенды балета» (вход свободный). Для учеников школ балета проведут мастер-классы.

В фестивальной программе запланированы два концерта. 10 августа – концерт «Дети для детей», в котором примут участие ученики балетных школ разных городов страны. Они исполнят балет «Кукольный дом», а также танцы из мирового классического репертуара и номера, поставленные специально для фестиваля.

11 августа состоится гала-концерт, в котором примут участие 14 ведущих солистов из Мариинского, Михайловского и других театров России. Они исполнят фрагменты из балетов «Баядерка», «Легенда о любви», «Спартак», «Дон-Кихот», а также дуэты, сольные номера из мирового классического репертуара, характерные танцы из балетов и современные постановки.

Трансляции концертов будут доступны в соцсетях проекта.

Фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль посвящён памяти артиста и педагога-репетитора Мариинского театра, профессора АРБ имени. А. Я. Вагановой, заслуженного деятеля искусств России Геннадия Селюцкого.

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