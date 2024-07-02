Парад-фестиваль оригинальных плавательных средств пройдёт в Пскове
Третий псковский парад-фестиваль оригинальных плавательных средств «Аква-бум» пройдёт в Пскове 27 июля, сообщили ПАИ в управлении культуры городской администрации.
Конкурс пройдёт на берегу реки Псковы в рамках празднования Дня города.
Чтобы принять участие в параде, нужно собрать команду, придумать название и девиз, выбрать капитана, а также создать оригинальное плавательное средство, которое будет подходить под тематику «Город семейного счастья».
Плавательные средства, рассчитанные на одного человека, также могут принять участие в заплыве, но их соревнование будет проходить только на скорость.
Заявку необходимо подать до 22 июля на электронную почту gkcpsk@mail.ru.
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