Парад-фестиваль оригинальных плавательных средств пройдёт в Пскове

14:26, 02 июля 2024, ПАИ

Третий псковский парад-фестиваль оригинальных плавательных средств «Аква-бум» пройдёт в Пскове 27 июля, сообщили ПАИ в управлении культуры городской администрации.

Конкурс пройдёт на берегу реки Псковы в рамках празднования Дня города.

Чтобы принять участие в параде, нужно собрать команду, придумать название и девиз, выбрать капитана, а также создать оригинальное плавательное средство, которое будет подходить под тематику «Город семейного счастья».

Плавательные средства, рассчитанные на одного человека, также могут принять участие в заплыве, но их соревнование будет проходить только на скорость.

Заявку необходимо подать до 22 июля на электронную почту gkcpsk@mail.ru.