Почти 17 тонн судака не пропустили через границу в Псковской области

14:21, 02 июля 2024, ПАИ

16,7 тонны мороженого филе судака, следующего из Казахстана в Нидерланды, не пропустили через границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Во время проверки сотрудник ведомства выяснил, что разрешение на вывоз рыбы через пункт пропуска «Убылинка» отсутствует.

Оформлен акт о возврате груза.