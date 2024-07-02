Почти 17 тонн судака не пропустили через границу в Псковской области
16,7 тонны мороженого филе судака, следующего из Казахстана в Нидерланды, не пропустили через границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Во время проверки сотрудник ведомства выяснил, что разрешение на вывоз рыбы через пункт пропуска «Убылинка» отсутствует.
Оформлен акт о возврате груза.
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