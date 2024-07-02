Кубок Псковской области по компьютерному спорту стартует 9 июля
Кубок Псковской области по компьютерному спорту пройдёт с 9 по 14 июля, сообщили ПАИ в Федерации компьютерного спорта Псковской области.
Соревнования пройдут в онлайн-формате по дисциплинам «боевая арена» в игре Dota 2, «файтинг» в игре Tekken 8 и тактический трёхмерный бой в игре Counter-Strike 2. Организаторы принимают заявки на участие до 7 июля.
В состязаниях по дисциплинам «файтинг» и «боевая арена» смогут принять участие спортсмены старше 14 лет. В дисциплине «тактический трёхмерный бой» допускаются участники от 16 лет.
Отметим, что победители в каждой дисциплине будут представлять Псковскую область на Кубке России по киберспорту.
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