Кубок Псковской области по компьютерному спорту стартует 9 июля

14:54, 02 июля 2024, ПАИ

Кубок Псковской области по компьютерному спорту пройдёт с 9 по 14 июля, сообщили ПАИ в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Соревнования пройдут в онлайн-формате по дисциплинам «боевая арена» в игре Dota 2, «файтинг» в игре Tekken 8 и тактический трёхмерный бой в игре Counter-Strike 2. Организаторы принимают заявки на участие до 7 июля.

В состязаниях по дисциплинам «файтинг» и «боевая арена» смогут принять участие спортсмены старше 14 лет. В дисциплине «тактический трёхмерный бой» допускаются участники от 16 лет.

Отметим, что победители в каждой дисциплине будут представлять Псковскую область на Кубке России по киберспорту.

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