Новая спортплощадка открылась в Пскове

16:09, 02 июля 2024, ПАИ

Одна из трёх спортивных площадок, за которые в прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проголосовали псковичи, открылась во дворе Алтаева, 11 и Инженерная, 62-62а в Пскове, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина









Спортплощадка оснащена десятью уличными тренажёрами, комплексом для воркаута, теннисным столом, скамейками и урнами.

Скоро в городе появятся ещё две спортивные площадки: между детским садом № 28 и домом № 8 на улице Технической, а также между домами № 11, 13, 17 на Сиреневом бульваре и № 12, 14, 16 на улице Звёздной, отметил Борис Елкин.

Напомним, федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».