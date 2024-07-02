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Спорт

Три спортсмена Псковской области отправятся на чемпионат России по боксу

Три спортсмена Псковской области отправятся на чемпионат России по боксу, который пройдёт в Иркутске с 2 по 13 октября. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь Северо-Западного федерального округа по боксу Олег Лаптев.

Три спортсмена Псковской области отправятся на чемпионат России по боксу. Фото предоставил Олег Лаптев

Путёвку на чемпионат страны получили победители окружного этапа.

Среди мужчин победу в весовой категории до 71 килограмма одержал Вадим Иванов. Среди женщин на чемпионат в Иркутск отправятся спортсменки Псковской области Илона Ляман и Лидия Шутова. В своих весовых категориях они оказались единственными участницами окружного турнира, поэтому автоматически прошли дальше.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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