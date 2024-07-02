Три спортсмена Псковской области отправятся на чемпионат России по боксу

16:22, 02 июля 2024, ПАИ

Три спортсмена Псковской области отправятся на чемпионат России по боксу, который пройдёт в Иркутске с 2 по 13 октября. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь Северо-Западного федерального округа по боксу Олег Лаптев.

Путёвку на чемпионат страны получили победители окружного этапа.

Среди мужчин победу в весовой категории до 71 килограмма одержал Вадим Иванов. Среди женщин на чемпионат в Иркутск отправятся спортсменки Псковской области Илона Ляман и Лидия Шутова. В своих весовых категориях они оказались единственными участницами окружного турнира, поэтому автоматически прошли дальше.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».